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شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

الجمعة 13 نوفمبر 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، يوم الجمعة 13 نوفمبر / تشرين الثاني، عن انفصال المغربية بسمة بوسيل عن زوجها المطرب المصري تامر حسني؛ بعد زواج دام أكثر من ثماني سنوات.

وأكدت المصادر خبر طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل بعد حياة سعيدة خلال الثمانية أعوام الماضية أثمرت عن ثلاثة أطفال، موضحة أن ذلك بسبب خلافات عائلية والغيرة بينهما مؤخرا.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وكتبت بوسيل على ستوري الانستغرام : "لكل الناس التي تبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أحي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت المطربة المغربية المعتزلة : "كمان أحب أعرفكوا أني احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة. بالتوفيق للجميع".

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني

وفاجأ تامر حسني الجميع بعد إعلانه عام 2013 عن زواجه من المطربة بسمة بوسيل، التي قررت بعدها مباشرة اعتزال الغناء والفن بشكل كامل من أجل الاهتمام بزوجها وحياتها العائلية.

وكانت بسمة بوسيل أحد أبرز الأصوات التي برزت أثناء مشاركتها في برامج المواهب العربية (ستار أكاديمي)، حيث توقع المراقبون لها مستقبلا مشرقا في مجال الغناء والتمثيل.

ويكبر تامر حسني زوجته السابقة بوسيل بنحو 14 عاما، إذ أنه من مواليد 16 أغسطس / آب 1977 بالقاهرة، بينما ولدت هي بتاريخ 10 مايو / آيار 1991 بمدينة القنيطرة المغربية.

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انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل (6)
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل (1)
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل (2)
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل (4)
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل (3)
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل (5)

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