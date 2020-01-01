  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

في تصريح مثير.. عضو الكنيست منصور عباس: "أريد السلام، ونتنياهو لا يريد الحرب لذا يمكننا التحدث"

الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
في تصريح مثير.. عضو الكنيست منصور عباس: "أريد السلام، ونتنياهو لا يريد الحرب لذا يمكننا التحدث"



القدس المحتلة /سما/

أعلن منصور عباس عضو الكنيست في القائمة المشتركة ورئيس حزب القائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية انه لا يرى أي عائق لتعميق التواصل بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهور عدة تقارير كشفت المفاوضات التي أجريت بين نتنياهو وحزبه ضمن تحالف القائمة المشتركة.

وقال رئيس حزب القائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية منصور عباس "بما أنني أريد السلام، ونتنياهو لا يريد الحرب، يمكننا التحدث"، معتبرا نتنياهو "واقعي عندما يتعلق الأمر بممارسة القوة، ويدرك جيدا حدود العمليات العسكرية". وأوضح "ماذا لدي مع اليسار؟ في السياسة الخارجية أنا هناك بالطبع، نحن ندعم حل الدولتين. لكن في الأمور الدينية أنا يميني. لدي الكثير من القواسم المشتركة مع شاس ويهدوت هتوراة أكثر مما اشترك مع ميرتس وكاحول لفان".

وفي خطوة نادرة يوم الثلاثاء الجاري، امتنع المشرعون من القائمة المشتركة عن التصويت في لجنة الدستور والقانون والعدالة بشأن احتمال إعادة فتح المتاجر في الشوارع والمراكز التجارية، حيث يصوتون عادة ضد كل اقتراح قانون يقدم من قبل الائتلاف الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ومنذ يوم الثلاثاء، والشارع العربي في إسرائيل منقسم على ذاته بخصوص التقارب الذي يقوده عباس في تواصله مع نتنياهو والحديث عن الشرخ داخل القائمة المشتركة الذي ربما يؤدي الى تفككها بسبب هذا التقارب الأخير، ما استدعى رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ حماد أبو دعابس أن يصدر بيانا بهذا الخصوص، قائلا "لن تكون الحركة الإسلامية هي التي تفكك المشتركة ولن نسمح بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، خصوصا وقد شهد الجميع في السابق تنازلات مرشحينا، من أجل الإبقاء على لحمة القائمة المشتركة".

#منصور عباس #القائمة العربية المشتركة #اسرائيل #المجتمع العربي #حزب القائمة العربية الموحدة #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا

الصحة العالمية تحدد متى ينتهي وباء فيروس كورونا

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي سابق: عدم تسوية الصراع مع الفلسطينيين سينهي وجود إسرائيل كـ”دولة يهودية”

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و506 حالات تعافٍ

isl-syria

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

الوحدة 504

الكشف عن تفاصيل اغتيال المقاومة لأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال