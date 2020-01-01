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إليسا تكشف لأول مرة تفاصيل عن حياتها العاطفية.. وعلاقتها بابنتها المصرية “أنجيلا السيسي” (فيديو)

الجمعة 13 نوفمبر 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تكشف لأول مرة تفاصيل عن حياتها العاطفية.. وعلاقتها بابنتها المصرية “أنجيلا السيسي” (فيديو)



وكالات

في تصريحات نادرة للفنانة اللبنانية إليسا، اعترفت بأنها عاشت قصص حب كثيرة في مراحل مختلفة من حياتها، مشيرة إلى أنها ليست صغيرة، وذلك  في أحدث إطلالة لها خلال مقابلة أجرتها معها قناة MTV بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاق مسيرتها في عالم الفن.

خلال اللقاء ردت الفنانة على أسئلة عن حياتها العاطفية، علماً أنها نادراً ما تتحدث عنها، وقالت إنها لا تتذكر أياً من تلك العلاقات وإنها انتهت مع الإشارة إلى أنها لا تشعر بالحنين إليها. 


أضافت أن بعض الأشخاص يتركون أثراً ما وأنها تتذكرهم في بعض الأحيان. إلا أنها عبرت عن شعورها بالامتنان بسبب انتهاء تلك القصص. ولفتت إلى أنها لم ترتبط بأي من العاملين في المجال الفني وأنها تلقي التحية على بعض أبطال قصصها العاطفية حين تلتقيهم في بعض المناسبات وأنها لا تفعل هذا مع آخرين.

كما تطرقت في المقابلة نفسها إلى موضوع الأمومة، مشيرة إلى أنه لا يعنيها وأنها تؤمن بأنّ كل أمر مكتوب. 

أضافت الفنانة اللبنانية أن لديها ابنة هي إحدى معجباتها من مصر وتدعى أنجيلا السيسي، مضيفة أنها تعيش معها إحساس الأمومة. وتقلد تصرفاتها مثلما تتابع الابنة تحركات وأفعال أمها حتى تفعل مثلها، مشيرة إلى أنها تناديها بـ"ماميتا" موضحة رغبتها في أن تصبح أماً في بداية حياتها ثم تبدّل شعورها.

كما لفتت الفنانة إلى أن أسرتها كانت فقيرة ولم تكن طوال الوقت قادرة على الاحتفال بعيد ميلادها، قائلة: "كنت أتفهم ظروفنا.. والله أعطاني أكتر مما أتخيل".

#اليسا #حياة عاطفية #لبنان #مصر #قناة MTV #أنجيلا السيسي

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