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متطوعون: الآثار الجانبية للقاح "فايزر" تشبه آثار الثمالة

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متطوعون: الآثار الجانبية للقاح "فايزر" تشبه آثار الثمالة



وكالات

قال متطوعون تلقوا لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، إن الآثار الجانبية للقاح تشبه آثار "الثمالة الشديدة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت".

وذكر التقرير أنه خلال التجارب، لم يتم إبلاغ أكثر من 43500 متطوع، من ستة بلدان، بما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح الفعلي أو اللقاح الوهمي.

ومع ذلك قال بعض المتطوعين إنهم تمكنوا من معرفة أنهم تلقوا اللقاح الفعلي بسبب بعض الآثار الجانبية مثل الصداع وآلام العضلات.

وقالت متطوعة من ولاية ميسوري الأمريكية إنها عانت من الحمى والصداع وآلام في الجسم بعد أن تلقت الحقنة الأولى، مشبهة إياها بحقنة الأنفلونزا، مع آثار جانبية تشبه الأنفلونزا، لكن العوارض أصبحت أسوأ بعد أن تلقت الحقنة الثاني.

المصدر: "الإندبندنت"

#لقاح "فايزر" #فيروس كورونا #الثمالة

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