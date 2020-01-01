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الاحتلال يحول الأسير المسن أحمد الراعي من قلقيلية للاعتقال الإداري

الخميس 12 نوفمبر 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول الأسير المسن أحمد الراعي من قلقيلية للاعتقال الإداري



قلقيلية /سما/

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في عوفر اليوم الخميس، قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر على المعتقل أحمد الراعي (65 عاماً) من مدينة قلقيلية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الراعي من مكان سكنه في حي الماضيون برام الله قبل أسبوع، في حملة اعتقال طالت كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وشملت الحملة طالبة جامعية وناشطة نسوية وعددًا من كوادر الجبهة.

واعتقل الأسير الراعي في السابق لعدة سنوات، وهو ابن عم الشهيد الأسر إبراهيم الراعي الذي استشهد في أقبية التحقيق عام 1988م.

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