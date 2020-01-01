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داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..

الخميس 12 نوفمبر 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..



غزة /سما/

أصدرت وزارة الداخلية والأمني الوطني في قطاع غزة، تصريحاً صحفياً حول إجراءاتها، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالقطاع.

وقالت الوزراء في بيانها، إنه وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وباطار متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية؛ قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني الآتي:

- أولاً: تُغلق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية بدءاً من الساعة 5:00 مساء يومياً، اعتباراً من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر.

- ثانياً: تُمنع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصاً، ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح.

- ثالثاً: التشديد في منع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق.

- رابعاً: يستمر العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 8:00 مساء.

- خامساً: ستُكثف الشرطة متابعة ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ويشمل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات كافة.

- سادساً: ستتابع الشرطة تنفيذ كافة الإجراءات المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
 

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