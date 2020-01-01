القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الأولمبي اليوم

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد كوريا الجنوبية الودية المقررة اليوم الخميس على ملعب استاد السلام والأهلي في العاصمة القاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام أن موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية الأولمبي اليوم في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة والخرطوم وبيروت وعمان ودمشق.

وتبدأ مباراة المنتخب المصري الأولمبي عند الساعة 09:00 مساءً وفق وقت مكة المكرمة والدوحة والكويت والمنامة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي ومسقط، 07:00 بالرباط والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الأولمبي

ويعرض هذا اللقاء من ملعب الأهلي والسلام عبر قناة أون تايم سبورت المصرية (ON Time Sports HD)، حيث يبدأ الاستيديو التحليلي في وقت مبكر قبل انطلاق المباراة.

وتأتي مباراة مصر وكوريا الجنوبية ضمن استعدادات المنتخب بقيادة المدير الفني شوقي غريب؛ للمشاركة في الأولمبياد القادمة في طوكيو التي قد تقام فعليا دون حضور جماهيري كبير.

ونشرت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على تويتر، الليلة صورا من الاستعدادات الأخيرة لنجوم منتخب "الفراعنة" قبل موقعة كوريا الجنوبية ضمن البرنامج الإعدادي.