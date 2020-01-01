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شاهد: سبب وفاة الشاب نبيل شويد في المغرب

الخميس 12 نوفمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سبب وفاة الشاب نبيل شويد في المغرب



الرباط / سما

أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة الشاب نبيل شويد بعد معاناة طويلة مع المرض في مستشفيات العاصمة الرباط.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة نبيل شويد الشاب صباح هذا اليوم؛ جاء نتيجة معاناته الطويلة مع مرض السرطان الخبيث في إحدى المصحات الخاصة بالمغرب.

وقالت إن نبيل شويد يبلغ من العمر 22 عاما، حيث عانى منذ خمس سنوات من المرض المزمن، وبقي بسببه يتلقى العلاج في المصحة وداخل عدد من مؤسسات الاستشفاء.

وتوالت نوبات المرض مع الشاب نبيل، حيث نقل إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بالمغرب، وأجرى عمليتين جراحيتين في مستشفى ابن طفيل في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشاب نبيل شويد كان قد خرج بمقطع فيديو خلال الأيام الماضية، ناشد من خلاله الجهات المعنية بمساعدته لإجراء عملية جراحية تنهي معاناته.

وأشارت إلى أن الشاب نبيل حالة إنسانية أثارت ضجة واسعة في المنصات الاجتماعية، لا سيما عقب ظهوره على شاشات التلفزيون لمطالبة الجميع بمساعدته والدعاء له.

وتحدث الشاب نبيل شويد عن التكلفة المالية الكبيرة التي يحتاجها من أجل الخضوع للعمليات الجراحية؛ كي يتخلص من هذا الألم إلى الأبد، لكنه فارق الحياة الدنيا اليوم.

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