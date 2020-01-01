مشاهدة مباراة الأردن والعراق الودية بث مباشر

عمان / سما

نشرت القنوات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة العراق والأردن الودية بث مباشر المقررة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 على ملعب "ذا سيفينس"؛ في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الآسيوية المقبلة.

مباراة الأردن والعراق مباشر تنقل عبر قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق بسام المجالي، فيما تبث على العراقية الرياضية (Al Iraqiya Sports HD) بتعليق رعد ناهي.

وتنطلق صافرة انطلاق مباراة العراق والأردن، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت عمان وبيروت والقدس والقاهرة والخرطوم، وفي تمام السادسة بوقت بغداد والرياض والكويت وقطر، والسابعة بالإمارات.

وتشهد المباريات بين المنتخبين العراقي والأردني عادةً تسجيل العديد من الأهداف، علما أن المواجهة الأخيرة بينهما إنتهت بفوز العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الأردن في بطولة الصداقة الودية الدولية.

رابط مباراة العراق والأردن مباشر

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيريه السوري وديا، والأسترالي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما يتجهز العراق للعب ضد أوزبكستان ثم إيران في التصفيات الآسيوية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب العراقي وسط توجه لإلغاء اللقاء الودي الذي يقام في دبي الإماراتية، لكن تقرر إقامتها واستبعاد المصابين.

وتلعب مباراة الأردن والعراق بالتزامن مع سبعة لقاءات ودية أخرى حول العالم، أبرزها مواجهة المنتخب البحريني مع اللبناني، إنجلترا ضد إيرلندا، أمريكا أمام ويلز، روسيا ومولدوفا، الوسنة والهرسك وإيران.