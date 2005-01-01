معلق مباراة الجزائر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وترتيب مجموعة المنتخبين

الجزائر / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 على ملعب (5 جويلية 1962) ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وذكرت أن موعد مباراة المنتخب الجزائري ضد زيمبابوي في التصفيات الأفريقية اليوم الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، التاسعة في مصر وفلسطين والسودان وليبيا وسوريا والأردن ولبنان.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي

وتنقل مباراة الجزائر وزيمبابوي من ملعب 5 جويلية على قناة بي إن سبورت الرياضية السابعة باللغة العربية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، إلى جانب قنوات أرضية محلية.

وشهد التاريخ إقامة ثلاث مباريات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم وأفريقيا، حيث تفوق أبناء الجزائر في لقاءين فقط، وانتصار لزيمبابوي، في حين فرضت نتيجة التعادل نفسها على المواجهات الثلاث المتبقية.

وإنتهت مباراة 2017 في بطولة أمم أفريقيا بالجابون بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما للمنتخبين، وذات النتيجة عام 2005 حينما لعبا معا في المجموعات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

ترتيب مجموعة منتخب الجزائر:

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثامنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام زيمبابوي، بينما تمتلك بوتسوانا نقطة وحيدة، ولا يزال رصيد زامبيا صفر.

وتجري هذه الموقعة المهمة للطرفين بالتزامن مع مباريات أخرى في تصفيات أمم أفريقيا، أبرزها السودان وغانا، ساحل العاج ضد مدغشقر، الرأس الأخضر ورواندا، الكاميرون أمام موزمبيق، زامبيا وبوتسوانا.