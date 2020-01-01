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حقيقة وفاة دييغو مارادونا

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة دييغو مارادونا



بوينس آيريس / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة، بعدما تداولت صفحات رياضية عالمية وعربية، خبر وفاة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية؛ جراء معاناة مع المرض في أعقاب نقله إلى المستشفى صباحًا.

وعانى الأرجنتيني مارادونا من سلسلة مشاكل صحية السنوات المنصرمة؛ بسبب إدمانه المخدرات، كان آخرها التجمع الدموي في مخه الذي تم تشخيصه ونقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وازدادت حالة مارادونا سوءًا بعد العملية الجراحية؛ كونه انقطع عن شرب الكحول فجأة لفترة طويلة، ما دفع الأطباء للإبقاء عليه داخل المستشفى وتحويله لمركز تأهيل للعلاج من الإدمان قبل فوت الآوان.

خبر وفاة مارادونا

وأكدت وسائل إعلام رياضية أن خبر وفاة مارادونا المتناقل على المنصات الاجتماعية غير دقيق، موضحة أن النجم والمدرب الأرجنتيني غادر المستشفى فعلا ونقل إلى مركز علاج الإدمان وحالته مستقرة.

وحسب وسائل الإعلام، لن يتم السماح بزيارة مارادونا في مركز التأهيل بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مبينة أن أفراد أسرته والأشخاص المقربين منه يمكنهم زيارته والاطمئنان عليه.

وتفاعل المغردون على تويتر مع "شائعة" وفاة مارادونا المتداولة، إذ كتب أحدهم أن "الموضوع ليس سبق صحفي؛ لأنه هَذا موت وإذا لم تكن متأكداً مِن مصدر رسمي لا تنشر الخبر مهما كان صاحب الحدث".

الجدير بالذكر أن مارادونا أحد أبرز أساطير كرة القدم في التاريخ من مواليد يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول 1960 ويبلغ من العمر 60 سنة، علما أنه تزوج عدة مرات، آخرها فتاة تصغره بسنوات طويلة.

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