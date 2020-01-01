صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

غزة / سما /

كشف مصدر قيادي في أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن المقاومة نقلت رسالة تحذير عبر عدة وسطاء، من أن تقدم قوات الاحتلال على أي عملية اغتيال غادرة بحق أي من قادة الأجنحة العسكرية للفصائل.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، أشار المصدر، إلى أن المقاومة اعتبرت لغة التصعيد الإسرائيلية وما صاحبها من خطوات ميدانية في الأيام الأخيرة، واختلاق الذرائع بحجة أن المقاومة ستنفذ سلسلة عمليات يوم غد الخميس أو غيره، إنما تأتي في إطار محاولات الاحتلال لتنفيذ عملية اغتيال غادرة بحق أحد قادة المقاومة.

وبين المصدر وفق الصحيفة، أن المقاومة متنبهة لما يجري من محاولات إسرائيلية لإشعال الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رسائل نقلت للوسيط المصري وكذلك لوسطاء آخرين تحذر من أن أي عملية غادرة من قبل الاحتلال ستقابل برد موحد من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح المصدر، أن المقاومة على أهبة الاستعداد للرد على أي محاولات غادرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة لن تصمت طويلًا على المحاولات الإسرائيلية للتهرب من تنفيذ التفاهمات المتفق عليه مؤخرًا بوساطة قطر.

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال لا زال يراوغ في تنفيذ ما تم التفاهم بشأنه ويستغل صمت المقاومة لمواصلة سياسته الرامية لإبقاء غزة تحت الحصار، مؤكدًا على أن المقاومة لن تصبر طويلًا على هذه السياسة الهادفة لتركيع الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه وسائل إعلام عبرية، العديد من التقارير حول نشر بطاريات القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة، وزيادة حالة التأهب والاستنفار، وتغيير مسار حركة الطيران في مطار "اللد - بن غوريون" في تل أبيب خشية من تصعيد عسكري من غزة.

وتزعم التقارير العبرية أن حركة الجهاد الإسلامي معنية بالتصعيد في ذكرى اغتيال قائدها بهاء أبو العطا في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي.

ولم تعلق حركة الجهاد الإسلامي على تلك الاتهامات واكتفت بالصمت، في وقت تناقلت فيه بعض التقارير الإخبارية أن إسرائيل نقلت إلى مصر رسالة بأنها لن تسمح بأي تصعيد عسكري من غزة وستنفذ عمليات اغتيال ردًا على أي تصعيد.

ونفى المصدر من المقاومة، أن تكون مصر نقلت أي رسائل للفصائل، مشيرًا إلى أن دور مصر أكبر من أن يتم نقل رسائل تهديد عبرها للمقاومة.

وأشار مصدر آخر، إلى أن المقاومة تلاحظ وتراقب التحركات الميدانية والتصريحات الإسرائيلية، وتحليق الطائرات بدون طيار بشكل مكثف في سماء القطاع، واتخذت إجراءات ميدانية خاصةً فيما يتعلق بحماية قياداتها وخاصةً منهم قيادات الأجنحة العسكرية.

وفي الأيام الأخيرة، يلاحظ تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية، وتعزيزات أمنية وعسكرية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. "صحيفة القدس"