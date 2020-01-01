  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 06:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يبعث رسالة تهديد إلى نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

بعث وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة تهديد إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن غانتس هدد نتنياهو بأنه في حال عدم إقرار ميزانية الدولة للعام 2020/2021، فإنه سيذهب إلى صناديق الاقتراع، التي انضم للائتلاف الحاكم مع نتنياهو، لتجنبها، وعدم الدخول في انتخابات رابعة.

وذكر وزير جيش الاحتلال أن الوقت ينفد، وحزبه "أزرق أبيض" يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول في انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).


وأشار غانتس إلى أن الحزب الحاكم "الليكود" يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، غير مرة، دون أي تفسير - بحسب ويزر الجيش الإسرائيلي.

ويذكر أن الخلافات المستعرة بين غانتس ونتنياهو لسببين، الأول هو الاختلاف حول إدارة البلاد في ظل جائحة كورونا، والثاني لعدم تمرير ميزانية البلاد للعام 2020/2021.

#بيني غانتس #بنيامين نتنياهو #صحيفة يسرائيل هيوم #ميزانية الدولة #صناديق الاقتراع #جيش الاحتلال #حزب أزرق أبيض #البرلمان الاسرائيلي #الليكود #جائحة كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط الاستعلام .. معرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 الأردن بالرقم الوطني

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

نسب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 .. موقع الهيئة المستقلة للانتخاب

وفاة د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متاثرا بكورونا

عائلة الشهيد أبو يوسف النجار تتبرأ من حفيده

الأخبار الرئيسية

بايدن2

بايدن يوجه رسالة لترامب

"خطتنا الجديدة مشددة".. مرور غزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكل..

تقرير: السلطة الفلسطينية تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا.. بهذه الالية

النخالة: مستقبل المنطقة مرتبط بسلاح المقاومة.. ولا أرى فاصلا بين غزة و عسقلان..!

الرئيس عباس بـ "ذكرى عرفات": لنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ