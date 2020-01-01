رغم هزيمته في الانتخابات الرئاسية... أردوغان يبعث رسالة إلى ترامب

وكالات

تقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لجهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية على أساس المصلحة والقيم المشتركة.

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان بعث برقية إلى ترامب، معربا خلالها عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة.



وقال أردوغان في البرقية:

إن تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين ضرورة تقتضيها المصالح المشتركة.

وأكد أن تركيا ستواصل بذل جهودها بهذا الخصوص في الفترة المقبلة.

أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.