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"خطتنا الجديدة مشددة".. مرور غزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكل..

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خطتنا الجديدة مشددة".. مرور غزة: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 شيكل..



غزة /سما/

دعا العقيد تامر شحادة، مدير شرطة المرور، بغزة، المواطنين لاصطحاب الكمامة كاصطحابهم لجوالاتهم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة ليس بالشكل المطلوب، لكن المسؤولية جماعية بين المواطن والشرطي، مشيراً إلى أن مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة، 50 شيكل .

وتابع شحادة أن هناك مخالفة مالية لمن يكسر حظر التجوال، مضيفاً أن الحركة تكون مسموحة فقط للطواقم العاملة والمعنيين.

وقال: "لدينا مسوغات قانونية لعدم الالتزام بالكمامة، والمسئولية جماعية"، مشيراً إلى أن هدف المخالفة المالية إجبار السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة.

وشدد على أن الشرطة تجبر المواطنين على ارتداء الكمامة من أجل مصلحتهم ومصلحة المجتمع، مشيراً إلى أن "خطتنا الجديدة مشددة للسيطرة على الوباء بعد ازدياد نسبة الإصابات".

وتابع مدير شرطة المرور بغزة: "نتخذ إجراءات فورية وحاسمة للحفاظ على السلامة ومحاسبة المخالفين"، وفرضنا على باصات النقل إجراءات للالتزام بالعدد المطلوب فقط، وارتداء الكمامة للجميع.

وقال إن الشرطة تجبر السائقين والركاب على ارتداء الكمامة في سيارة الأجرة، فيما في سيارات الملاكي، يجب على السائق اصطحاب الكمامة معه ومع أفراد أسرته.

وتابع شحادة: نحرر مخالفات لأي سائق لا يرتدي كمامة ويصطحب ركاب لا يرتدون كمامتهم.
 

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