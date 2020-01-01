قصة وأبطال فيلم شمس المعارف 2020 السعودي

الرياض / سما

تصدرت قصة فيلم شمس المعارف الذي عُرض عام 2020 في السينما السعودية وشبكة "نتفليكس"، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتقادات واسعة وجهها المتابعون لمضمون وأفكار هذا العمل الفني السعودي.

وتدور قصة فيلم شمس المعارف "السعودي" في إطار تشويقي، حيث تجري غالبية أحداثه في قالب كوميدي حول شاب يدعى حسام، الذي يدرس بالمرحلة الثانوية ويطمح إلى تحقيق حلمه في مجال صناعة الأفلام والسينما.

ويخوض الطالب حسام مغامرات عديدة في طريقه لتحقيق حلمه والوصول إلى هدفه، حيث في عامه الدراسي الثانوي الأخير إنتاج فيلم رعب دون ميزانية بمساعدة صديقه وعدوهما السابق ومعلمه، ولكن المشروع يعرّض مستقبلهم للخطر.

ولم يعرض فيلم شمس المعارف في مهرجان الأفلام العالمي بمدينة جدة؛ بسبب ظروف الإغلاق والحظر المفروضة؛ لمكافحة كورونا، لذا تقرر عرضه للجمهور في السينما وعلى "نتفليكس" العالمية بتاريخ 1 أكتوبر / تشرين أول 2020.

أبطال فيلم شمس المعارف 2020

ويقود بطولة "شمس المعارف"، الفنانون إسماعيل الحسن وبراء عالم وأحمد صدام، إلى جانب نواف الشبيلي وفارس قدس ونادية ملائكة (إسراء داود) علما أنه من تأليف هاني كعدور وفارس قدس المخرج أيضا.

وفي مواقع التواصل، شنّ المتابعون هجوما حادًا على فيلم شمس المعارف، إذ كتبت إحدى المغردات : "فيلم فيه قذارة وإيحاءات حد القرف وهو أمر طبيعي لأنه نتاج لفئة اعتادت تقديم العفن والقذارة".

واعتبرت أخرى أنه "فيلم شمس المعارف محتواه عفن يقدم للمراهقين دروسا في الشذوذ وسوء الأخلاق"، متسائلة : "أين وزارة الإعلام عن هذه المشاهد المخلة للآداب. لقطات لم يجرؤ على فعلها سيء الخلق".