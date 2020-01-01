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إجتماع في بلدية نابلس يناقش ترتيبات انشاء مدرسة كنعان في البلدة القديمة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجتماع في بلدية نابلس يناقش ترتيبات انشاء مدرسة كنعان في البلدة القديمة



نابلس /سما/

 عقد في بلدية نابلس اجتماع تم خلال مناقشة الترتيبات المتعلقة بتشييد مدرسة كنعان في البلدة القديمة، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وممثلة مؤسسة التعاون، المهندسة هدى ابو الهوى، ومدير عام التراث العالمي الدكتور أحمد الرجوب، وممثل وزارة السياحة والآثار الدكتور زياد جابر.

وأكد طبيلة رئيس بلدية نابلس على أهمية المباشرة بإنشاء هذه المدرسة، بعد الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة للمشروع.

واشار الى حرص البلدية على الحفاظ على التراث الأثري والمعماري والحضاري للبلدة القديمة، موضحا ان عددا من المشاريع التي نفذتهاالبلدية في البلدة القديمة قد أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على طابعها التراثي والتاريخي. وأكد أن البلدية ستضع كافة الامكانيات والتسهيلات لإنجاز هذا المشروع الذي سيعمل على خدمة أبناء البلدة القديمة في القطاع التعليمي والمجتمعي.

وقالت المهندسة أبو الهوى أن نابلس تحظى بأهمية كبيرة لدى جهات الاختصاص والمنظمات الدولية لما تحتضنه من مواقع أثرية وتاريخية أهلتها لتكون على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، وبذلك، لابد من البدء بإجرء التدخلات اللازمة وأعمال البنى التحتية من أجل تأهيلها لتصبح على سجل قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو.

من جانبه اشاد الرجوب بتعاون البلدية مع وزارة السياحة والجهات ذات الاختصاص في كافة المشاريع المتعلقة بإعادة التأهيل والترميم والحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة.

وأوضح الرجوب أنه من الضروري بمكان البدء بالتجهيز لتسجيل البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي، ومواءمة القيم والمعايير الدولية لتحقيق هذا الغرض، بحيث يتم اجراء التدخلات في مواقع أثرية محددة ومحيطها من خلال خطة عمل يتم تحضيرها بمشاركة كافة الأطراف.

#بلدية نابلس

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