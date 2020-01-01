5 أسباب وراء الطفح الجلدى عند الأطفال

وكالات / سما /

الطفح الجلدي من المشاكل الشائعة التي يعانى من الأطفال وتسبب الألم الشديد، وهنا تجهل الامهات سبب ظهور الطفح الجلدي على بشرة طفلها ولكن هناك اسباب كثيرة ومختلفة ، وحسب ما ذكره موقعwebmd قد تكون بعض الادوات والكريمات التي تستخدم على بشرة الطفل هي سبب ظهور الطفح الجلدي، ومن أسباب الطفح الجلدي على الأطفال الآتي:-

1- وفر الواقي من الشمس حماية قيّمة ، لكن بعض التركيبات قد تسبب الطفل الجلدي، إذا كان طفلك يعاني من بشرة حساسة، ابحث عن واقيات الشمس التي لا تحتوي على حمض بارا أمينوبنزويك (PABA) ، وهو مكون قد يكون مهيجًا.

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ، استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف يحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (A) والأشعة فوق البنفسجية (B) - بمعامل حماية 30 أو أعلى يعد استخدام واقي الشمس بأكسيد الزنك.

2- من الجيد نظريًا أن الصابون السائل المضاد للبكتيريا قد يشكل بعض المخاطر، قد يكون المكون الشائع التريكلوسان مزعجًا للأطفال ذوي البشرة الحساسة. لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا المادة الكيميائية قيد المراجعة بسبب الدراسات التي تظهر أنها قد تؤثر على النمو .

3- الحشرات قد تسبب طفح جلدي على بشرة الأطفال وتعرضهم لمخاطر كبيرة.

4- نظرًا لأن الأطفال الرضع والأطفال الصغار يقضون وقتًا طويلاً على الأرض ، فإن أي ملوثات تراكمت على الأرض قد تؤثر على بشرتهم وصحتهم وتسبب الطفح الجلدي.

5- قد تحتوي بعض أنواع الصابون حتى المنتجات المُصنَّفة للأطفال - على الفورمالديهايد ، وهي مادة حافظة يمكن أن تسبب تهيجًا في الجلد والعين والرئة. يمكن للصابون أيضًا أن يسبب الإكزيما.

تكون الأكزيما أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار ، خاصةً إذا كانوا يعانون بالفعل من الحساسية أو الربو، لذلك ابحث عن المنتجات الخالية من العطور والمواد الكيميائية.