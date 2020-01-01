رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 - 2020 السعودية

الرياض / سما

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم على المنصة الإلكترونية الرسمية قبل إغلاقها الأيام المقبلة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال الأيام العشر الراهنة بكل يسر وسهولة على الرابط المرفق، مشيرة إلى أن التحديث يتوقف بتاريخ 20 نوفمبر 2020.

وقالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع تويتر : "عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي، تبقى 11 يومًا على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر وسهولة عبر الرابط".

رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وفي سياقٍ متصل، ذكرت صفحة العناية بالعملاء إنه "بعد نقل ملكية السجل التجاري في وزارة التجارة يقوم المالك القديم بتحويل ملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية إلى تحت الإجراء وبعدها يقوم المالك الجديد بفتح ملف جديد في وزارة الموارد البشرية وسوف يظهر العمالة تلقائياً بدون رسوم".

وأفادت "العناية بالعملاء" بأنه "من شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، إضافة إلى ضرورة أن يكون العامل الأساسي على رأس العمل".

يُذكر أنه يشترط للاستفادة من المعاش التقاعدي للسيدات، يكون للمطلقة والأرملة والمهجورة وأسرة السجين ومدمن المخدرات وفاقد الأهلية وأسرة الغائب والمفقود وزوجة الأجنبي العاجز عن العمل.

ويمكن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش التقاعدين لجميع الفئات المعروفة والمعلنة سابقا في السعودية، إما عبر الرابط أو الاتصال على رقم 19911.