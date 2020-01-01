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نسب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 .. موقع الهيئة المستقلة للانتخاب

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 .. موقع الهيئة المستقلة للانتخاب



عمان / سما

أفادت الهيبة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر / تشرين الثاني، بأنه يمكن الاطلاع على التحديث المستمر لنسب الاقتراع على مستوى الدوائر الانتخابية قبل نتائج انتخابات مجلس النواب الأردني 2020.

ويقوم موقع الهيبة المستقلة للانتخاب بتحديث دوري لنسب الاقتراع بالانتخابات النيابية 2020 في العاصمة عمان، إربد، البلقاء، الكرك، البادية الشمالية والجنوبية والوسطى، العقبة، عجلون، جرش، مادبا، الطفيلة، المفرق، الزرقاء، معان.

موقع الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن اضغط هنا

وحتى الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الأردن، بلغت نسبة التصويت في الدائرة الانتخابية الأولى بالعاصمة عمان 4.63، والدائرة الثانية 3.77، والثالثة 3.54، والرابعة 7.93، فيما الخامسة 4.52.

أما الدائرة الانتخابية الأولى في اربد فقد بلغت نسبة الاقتراع فيها 8.13، والدائرة الثانية 14.02، والثالثة 11.52، والرابعة 12.03، بينما دائرة البلقاء وصلت النسبة فيها 10.98. حسب هيئة الانتخاب.

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وبلغت نسبة التصويت في دائرة الكرك 19.38، وفي معان 20.45، وفي الزرقاء الدائرة الانتخابية الأولى 4.68، والثانية 8.95، وفي المفرق 15.29، وبالطفيلة 16.87، ومادبا 15.25.

ووصلت نسبة التصويت بالانتخابات النيابية في دائرة جرش 16.21، وفي عجلون 15.27، وفي العقبة 10.65، وفي البادية الشمالية بدو الشمال 22.07، والوسطى 19.71، والجنوبية 30.42.

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