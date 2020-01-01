دحلان يتحدث عن"انعطاف" بمواقف تركيا ويصفه بـ"المؤشر الواعد"

غزة / سما /

قال القيادي محمد دحلان، إن تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أظهرت "انعطافا كبيرا" بمواقف أنقرة.

وكتب دحلان، : "الانعطاف الكبير في موقف أنقرة، الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة".

وتابع بأن ذلك" مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم".

ولم يوضح دحلان ما هو التصريح الذي أشار إليه، أو المواقف التركية التي قال إنها قيد التحول.

وجاءت تغريدة دحلان، بعد تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال فيها إن "بلاده لا تتفق مع السياسة الخارجية لتركيا وإيران، إلا أنها لا تسعى للمواجهة مع أي من البلدين".