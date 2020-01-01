  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان يتحدث عن"انعطاف" بمواقف تركيا ويصفه بـ"المؤشر الواعد"

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يتحدث عن"انعطاف" بمواقف تركيا ويصفه بـ"المؤشر الواعد"



غزة / سما /

قال القيادي محمد دحلان، إن تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أظهرت "انعطافا كبيرا" بمواقف أنقرة.

وكتب دحلان، : "الانعطاف الكبير في موقف أنقرة، الذي عبر عنه وزير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة".

وتابع بأن ذلك" مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم".

ولم يوضح دحلان ما هو التصريح الذي أشار إليه، أو المواقف التركية التي قال إنها قيد التحول.

وجاءت تغريدة دحلان، بعد تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال فيها إن "بلاده لا تتفق مع السياسة الخارجية لتركيا وإيران، إلا أنها لا تسعى للمواجهة مع أي من البلدين".

#دحلان #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 حسب رقم الجلوس القيد

ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

السودان : سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وأسعار صرف جميع العملات

اعلام اسرائيلي: تأجيل المصالحة لموعد غير معروف.. ولهذا السبب ابو مازن لم يصدر مرسوم الانتخابات

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

شاهد: قناة العربية تنشر صورة بايدن وتعنونها: “الكلاب تعود إلى البيت الأبيض”

الأخبار الرئيسية

50396

يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة

اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

بايدن

صحيفة اسرائيلية: ما المواضيع المصنفة "الأكثر إلحاحا" أمام بايدن قبل الشروع في "إدارة العالم"؟