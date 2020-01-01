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تل أبيب : مفاوضات متقدمة جدا للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب : مفاوضات متقدمة جدا للحصول على لقاح كورونا



القدس المحتلة/سما/

أكدت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع شركة "فايزر" الأميركية وغيرها من الشركات، لتضمن أن تكون من أوائل الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا .

جاء ذلك بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة، بعيد ساعات من إعلان شركة "فايزر" المشترك مع شركة "بيونتيك" الألمانية، التوصل إلى لقاح "فعّال بنسبة 90%" للوقاية من "كوفيد 19".

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن المفاوضات التي أجراها الجانب الإسرائيلي مع الشركة الأميركية، كانت حول سبعة ملايين جرعة لقاح.

وأشارت القناة إلى أنه نظرًا لأن هناك حاجة لجرعتين لكل شخص يتم تطعيمه باللقاح، فإن هذه الجرعات معدة لـ3.5 مليون إسرائيلي، مرجحة بأن يمنح اللقاح في البداية للفئة الأكثر عرضة للخطر.

غير أن القناة الرسمية الإسرائيلية، قالت إن ممثلا متدني المستوى في وزارة الصحة مثّل إسرائيل في هذه المفاوضات، وبالتالي لم تنته المفاوضات حتى هذه اللحظة ولم تعقد وزارة الصحة صفقة نهائية مع الشركة الألمانية.

ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحة انتقاداتهم للمدير العام للوزارة، حيزي ليفي، الذي "لم يضع كل ثقله على هذه القضية، وبدلاً من ذلك كرس معظم اهتمامه الإداري بالإغلاق والقيود المفروضة للحد من انتشار الجائحة".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، هو "نبأ سار"، وقال: "اليوم هو يوم مهم للغاية في الصراع العالمي ضد كورونا. أعلنت فايزر عن فعالية 90% للقاحها - وأقدر أن العديد من الشركات الأخرى تتقدم أيضًا لتحقيق هذا الهدف".


وأضاف نتنياهو أن "نحن نتقدم في  لقاحنا كذلك ، لكن ذلك قد يستغرق المزيد من الوقت".

وتابع نتنياهو، الذي دعا إلى مزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية للحد من انتشار كورونا، أن "هناك شيء واحد واضح"، وهو أن اللقاح لن يستغرق أكثر من أشهر قليلة "حتى يصبح متاحا لسكان العالم".

وقال إن "هدفي في الوقت الحالي هو القيام بشيء واحد - الحصول على اللقاحات لمواطني إسرائيل. ونحن نعمل على ذلك"، معتبرا أن "هذا يعني أن النهاية تلوح في الأفق".

#تل أبيب #اسرائيل #شركة فايزر #لقاح كورونا #شركة بيونتيك #بنيامين نتنياهو

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