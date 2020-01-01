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يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة



القدس المحتلة / سما /

حلّقت طائرة إسرائيلية فوق مدينة مكة المكرمة السعودية خلال رحلتها إلى الهند، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ونقلت "يديعوت" عن محرر شؤون الطيران في الصحيفة إيتاي بلومنتال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قوله "جميل جداً: طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار بن غوريون (بتل أبيب) إلى الهند عبر إثيوبيا، ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية".
 
وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة، بتوثيق لإحدى شركات تتبُّع حركة الطائرات يُظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يساراً وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية على الأمر.

يُذكر أنه في أواخر أغسطس/آب 2020، انطلقت من مطار بن غوريون أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى أبوظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.

كانت الطائرة تقلُّ وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر. ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن السعودية وافقت على مرور الطائرة فوق أجوائها.

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