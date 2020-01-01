مصر .. حقيقة وفاة الدكتور راغب السرجاني الداعية الإسلامي

القاهرة / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بعد أن تداولت صفحات ونشطاء خبر وفاة الشيخ راغب السرجاني الداعية الإسلامي المصري المعروف عن عمر يناهز 56 سنة.

وأكدت صفحة الدكتور راغب السرجاني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدم صحة الأنباء المتناقلة على المنصات الاجتماعية، حول وفاة الداعية المصري، موضحة أنه بصحة جيدة.

وجاء في التغريدة : "انتشر منذ قليل خبر بوفاة الدكتور راغب السرجاني حفظه الله ونحب أن نُعلم محبيه ومتابعيه الكرام أن الخبر عار من الصحة وأن فضيلته بخير حال والحمد لله رب العالمين".





وكان أحد النشطاء قد نشر نبأ وفاة الدكتور راغب السرجاني، لكنه اعتذر في وقت لاحق وحذفه، قائلا : "تم نفي الخبر وآسف لعدم تثبتي من صحته عبر صفحة الدكتور وأنا أحد متابعينه".

والداعية راغب السرجاني هو أحد الشيوخ المصريين المهتمين بالتاريخ الإسلامي ومشرق موقع قصة الإسلام، علما أنه درس الطب ويعمل أستاذا في جامعة القاهرة قسم جراحة المسالك البولية.

ويملك الدكتور السرجاني العديد من المناصب والعضويات الشرفية، منها، عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جمعية المسالك المصرية، رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية.

ونال الداعية السرجاني جوائز كثيرة في مسيرته العلمية والدعوية، منها جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة بمصر، فيما قدم برامج حوارية دينية في الفضائيات والإذاعات ولديه كتبا ومؤلفات عديدة.