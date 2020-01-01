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اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟

الإثنين 09 نوفمبر 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟



القدس المحتلة /سما/

افادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن الجيش الاسرائيلي يستعد للتعامل مع تصعيد محتمل في غلاف غزة.

وقالت المصادر الاسرائيلية، إنه وحسب التقديرات في الجيش الإسرائيلي، تجري استعدادات للتعامل مع تصعيد في الجنوب "غلاف غزة" بحلول الخميس القادم الذي يصادف ذكرى اغتيال أبو العطا.

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وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الاسرائيلي عزز، مساء اليوم الاثنين، الحدود مع قطاع غزة، ببطاريات القبة الحديدية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تعزيز المناطق الحدودية مع قطاع غزة، ببطاريات القبة الحديدية، جاء بالتزامن مع اقتراب الذكرى الاولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد اغتالت القيادي أبو العطا، يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، شرق مدينة غزة.

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