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نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

الإثنين 09 نوفمبر 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة



واشنطن /سما/

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين في وزارة الدفاع "بنتاغون"، أعربوا عن تخوفهم من إمكانية شن الرئيس دونالد ترمب، عمليات عسكرية علنية أو سرية.

وأضافت: أن مسؤولين بـ "بنتاغون" لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران، أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وتابعت الصحيفة: أن أصدقاء وزير الدفاع بالوكالة، أشادوا بخلفيته العسكرية، لكنهم أعربوا عن دهشتهم من ترقيته للمنصب، مشيرة إلى أن "زملاء وزير الدفاع بالوكالة، يرون أنه لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة، قد تصدر من ترامب".

وقرر ترامب اليوم الاثنين، تعيين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

يأتي ذلك، بعد قرار منه بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، بعد أيام قليلة من خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن. "الجزيرة"

 

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