أسماء المقبولين : نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج 2020

القاهرة / سما

أُعلِن مساء يوم الإثنين، عن أسماء المقبولين في نتيجة وظائف شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة سوهاج في مصر الذي تقدموا لشغل هذه المناصب عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة الماضية.

وقالت إنه تم الإعلان عن نتيجة مسابقة الشركه رقم 1 لسنه 2020 لوظيفة فني تشغيل و امين مخزن و فني معمل، داعية المطابقين لكل الشروط الالتزام بمتابعه موقع الشركة و متابعه باقي إجراءات المسابقه.

وأضافت أنه "بالنسبه لغير مطابقين الشروط علي من يرغب بالتظلم سوف يتم فتح باب التظلمات علي الموقع الاكتروني للشركة في الفتره من 11/11/2020الي 13/11/2020".

نتيجة وظائف شركة المياه بسوهاج 2020

وكانت شركة مياه سوهاج قد شغلت عددًا من الوظائف قبل أشهر قليلة، حيث شملت آنذاك (وظيفة فنى وأمين مخزن)، وذلك بعد استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت.

وتشدد الشركة في قبول طلبات التوظيف لديها على ضرورة إرفاق بطاقة الرقم القومى (من الامام والخلف)، شهادة المؤهل الدراسى (من الامام والخلف)، شهادة الخدمة العسكرية، شهادة التأهيل (إن وجدت لذوى الاحتياجات الخاصة).

ويمكن للراغبين في التقدم لوظائف شركة مياه سوهاج مستقبلا، الدخول على الموقع الالكترونى للشركة، وإدخال الرقم القومى للمتقدم، ورفع الأوراق المذكورة بعاليه "بكل خانة على حده.

ولا بد على المتقدم الالتزام برفع الاوراق المذكورة بشكل واضح، حيث أنه لن يلتفت إلى أى أوراق تقدم باليد أو عن طريق البريد، فيما حال تقديم أوراق غير صحيحة أو غير مكتملة يعتبر طلب الوظيفة كأن لم يكن.