رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 حسب رقم الجلوس القيد

طرابلس / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2019 - 2020 حيث يواصل الطلاب والطالبات تقديم الامتحانات في داخل لجان البلاد وخارجها.

ويمكن الاستعلام عبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2020 في ليبيا التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عن طريق كتابة رقم الجلوس ورقم القيد في الخيارات وعرض الدرجات.

وحسب الوزارة، تواصلت اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية 2020 لليوم الثاني من الأسبوع الثاني على التوالي بمقر اللجان الامتحانية في جادو التابعة للجنة المركزية بمنطقة نالوت.

كما تقدم الطلاب والطالبات لاختبار الشهادة الثانوية مادة الرياضيات في لجنة مسلاته التابعة للمرقب والعجيلات التابعة للجنة الزاوية وصبراتة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2020 ليبيا

وسبق انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، أعمال تعقيم القاعات بمقر اللجان الانتخابية في تاجوراء التابعة للجنة المركزية طرابلس الكبرى وكل المناطق؛ التزاما بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

وكان وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد قد أجرى جولة تفقدية لسير امتحانات الشهادة الثانوية الساعات الماضية، مشددا على أهمية ضمان توفير كل سبل الراحل لجميع الطلاب المتقدمين.

وزار وزير التعليم عدة لجان مدرسية يقدم فيها الطلبة امتحانات الشهادة الثانوية، حيث استمع للملاحظات والشكاوي منهم؛ من أجل التعرف على طبيعة الأسئلة هذا العام ومدى ملائمة الوقت المحدد.