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السعودية تحصل على جائزة عالمية لتمكين المرأة من "آي تي يو"

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحصل على جائزة عالمية لتمكين المرأة من "آي تي يو"



وكالات

حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة عالمية لتمكين المراة من الاتحاد الدولي للاتصالات "آي تي يو".

وبحسب جريدة "عكاظ"، فإن الجائزة هي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020.


وقالت الجريدة إن الجائزة جاءت نتيجة ما حققته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من خلال "برنامج تمكين المرأة" في القطاع.

ونوهت بأن الوزارة حصلت على جائزة "متساوون في مجال التقنية" (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين، من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم،

يذكر أن الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز تم في حفل افتراضي ضمن فعاليات المنتدى العالمي لإدارة وحوكمة الإنترنت لعام 2020، عقد في مقر الأمم المتحدة، بحضور مديرة إدارة تمكين المرأة في الوزارة وضحى فهد بن زرعة.

#السعودية #الاتحاد الدولي للاتصالات #آي تي يو #الأمم المتحدة #صحيفة عكاظ

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