موعد مباراة الأردن والعراق الودية في الإمارات والقنوات الناقلة

عمان / سما

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن موعد مباراة منتخب الأردن ضد العراق الودية القادمة في دبي بالإمارات؛ ضمن أيام "الفيفا" المعتمدة؛ استعدادا للمنافسات الآسيوية المقبلة.

وذكر أن موعد مباراة العراق والأردن الودية يكون يوم الخميس بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن منتخب "النشامى" يلعب في دبي أيضا بمواجهة سوريا وديا يوم 16 الشهر.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن

ومن المقرر أن يعرض هذا اللقاء على قناة الأردن الرياضية الرسمية والعراقية وأبو ظبي الرياضية، علما أن المباراة تنطلق الساعة الثانية عصرًا بتوقيت عمان، والثالثة في العراق، والرابعة بالإمارات.

ويعتبر هذا التجمع الأول للمنتخب الأردني منذ المباراة الأخيرة له ضد تاييه (5-0) التي جرت في شهر نوفمبر 2019 لحساب التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا ومونديال قطر.

ويستمر المعسكر التدريبي الحالي حتى السابع عشر من شهر نوفمبر، ثم يعود لاعبو المنتخبين العراق والأردني إلى بلادهم؛ من أجل الانضمام لفرقهم والمنافسة في البطولات المحلية والقارية مجددا.

وتضمنت قائمة منتخب "النشامى" لمباراتي العراق وسوريا، مفاجآت بالنسبة للجمهور، حيث استغرب الكثيرون انضمام اللاعبين إحسان حداد وسالم العجالين لصفوف المنتخب رغم تراجع مستواهما.

ويقود منتخب الأردني في مباراتي سوريا والعراق، المدرب فيتال بوركلمانز والجهاز المعاون له، وهم مدير المنتخب أسامة طلال، ومدرب اللياقة كريم مالوش والمدرب العام ستيفان فانديرهايدن.