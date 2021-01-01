مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

بيروت / سما

تصدرت عودة جبل مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة، حيث عاد مُجددا إلى أحضان عائلته ووالدته التي شعرت بالرغبة لديه في الانتقام من مرتكبي الجريمة المؤسفة بحق زوجته وابنه.

وشعرت والدة جبل بأنه يخطط للانتقام والرد من قتلة زوجته ونجله الصغير، في وقت أبدت رانيا اهتماما كبيرًا به منذ عودته إلى الهيبة الحلقة الماضية، بينما جهز علي نفسه للهروب من المنطقة قريبا.

وحافظت العائلة على مصنع ومعمل اللبن الذي تمتلكه من الضياع دون رجعة، مع عودة جبل في الوقت المناسب إلى الهيبة، حيث انتقم لوالدته التي أهانها أحد العمال بطريقة غير لائقة أمام جميع العاملين.

مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع الحلقة 7 اضغط هنا أو السادسة والحلقات السابقة (كاملة) اضغط هنا

وشكلت عودة جبل، مفاجأة غير سارة أو متوقعة بالنسبة لنمر السعيد، خصوصا أنه لم ينجح في فعل أي شيء حتى هذه اللحظة سوى استغلال برهان من أجل السيطرة على الجميع وإثارة الفتنة وشراء المصنع.

ولم يتمكن نمر من تحقيق هدفه في تحويل المصنع إلى معمل المخدرات الذي يسعى إلى إنشائه مكانه، فيما كانت والدة جبل من أشد السعداء بعودته، إذ لم تصدق نفسها في مستهل الأمر بأنه عاد فعلا للهيبة.

وتظهر رانيا بشكل كبير في مشاهد الحلقة السابعة من مسلسل الهيبة، كونها تسعى لتكرار ما فعلته مع صخر، الذي تلاعبت به كثيرا بحركاتها ونظراتها، لكن الأمر مختلف بالنسبة لجبل الذي لا يفكر بها مطلقا.

تجدر الإشارة إلى أن حلقات مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع تبث عبر عدد من القنوات العربية مجانا لكنها تعرض على شاهد المدفوعة قبل ساعات، ومنها رؤيا دراما وإم بي سي والسومرية وتلفزيون لينا.