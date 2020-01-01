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الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

الأحد 08 نوفمبر 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة



غزة /سما/

اصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بيانا صحفيا حول حادثة الاعتداء على مقر شركة جوال في جباليا شمال القطاع

وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها العقيد ايمن البطنيجي ، إن الأجهزة الشرطية تابعت ما وقع اليوم من احتجاج بعض المواطنين أمام مقر شركة "جوال" في محافظة شمال غزة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ولا زالت الجهات المختصة تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين.

وأضاف: وبهذا الصدد، تؤكد الشرطة على التزامها بالحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل القطاعات والمؤسسات والشركات كافة، وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين، وفي ذات الوقت تؤكد الشرطة حرصها على صون حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وفق القانون، ودون مساس أو اعتداء على أي جهة كانت.

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