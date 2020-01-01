مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة (شاهد) عودة جبل

بيروت / سما

شهد مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 السادسة، التي عرضت الليلة على (شاهد VIP) المنصة الإلكترونية لقنوات إم بي سي، مفاجأة جديدة بعودة جبل إلى منزل العائلة لأول مرة بعد حادثة الكمين.

وفاجأ جبل شيخ الجبل (الفنان تيم حسن) جميع السكان بظهوره في مسلسل الهيبة الرد الحلقة السادسة، حين عودته إلى بيت العائلة، حيث اتخذ قرارًا بمنع أسرته نهائيا من بيع المعمل إلى أي أحد أو جهة كانت.

وأثار قرار جبل، قلق نمر الذي عمل طوال الحلقات الماضية من مسلسل الهيبة على إقناع عائلة شيخ الجبل ببيع المعمل من أجل انتزاعه منهم إلى الأبد، لكن جبل عاد في الوقت المناسب؛ لوقف هذه المخططات.

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 6 أو اضغط هنا (جميع الحلقات السابقة)

وواجهت والدة جبل عمال المصنع الغاضبين للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، حيث خاطبتهم بكلمات مؤثرة من أجل حثهم على الحفاظ عليه من الضياع وضمان عدم إغلاقه وبيعه وحفظ حقوق جميع العاملين فيه.

وقالت أم جبل مخاطبة العمال كافة : "اللبن المكبوب هذا رزقكم ورزقي ورزق أولادكم وأولادي. المعمل نحن بنيناه مع بعض يدًا بيد. أنا تعبت وعرقت ونخيت وحملت مثلي مثلكم وأكلنا كلنا من نفس الصحن".

وأضافت : "أنتم عندكم مسؤوليات عائلاتكم وأنا كذلك، لكن أنتم كيف تسمحون لهيك مخلوق ينسيكم الخبز والملح الذي أكلناه معًا في السنوات الماضية"، داعية العمال للدخول إلى منزل العائلة من أجل مواصلة الحديث.

وشتم أحد العمال والدة جبل ثم استعد الجميع لإطلاق النار عليه، لكن جبل فاجأ جميع الحضور وسكب اللبن على رأس العامل دون أن يحرك الأخير ساكنا، قبل أن تنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الهيبة.