فتح تعقّب على خسارة دونالد ترامب: سيذهب إلى عالم النسيان وستبقى قضية فلسطين

غزة /سما/

عقّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء السبت، على خسارة دونالد ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة منير الجاغوب عبر صفحته في "فيسبوك"، إن "هناك حالات قليلة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يفز فيها الرئيس بولاية ثانية".

وأضاف، "ترامب ينضم إلى هذه القائمة السوداء عقابًا على سياساته المتهورة التي تهدد الأمن والسلم في العالم وتنذر بإحداث شرخ في المجتمع الأمريكي ذاته".

وتابع الجاغوب "لقد كان شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية في طليعة المتضررين من هذه السياسات التي حاول من خلالها ترامب وإدارته ومستشاروه مكافأة إسرائيل على احتلالها لفلسطين وتثبيت هذا الاحتلال والتنكر لأبسط المطالب العادلة لشعبنا".

وذكر أن "ترامب سيذهب إلى عالم النسيان وستبقى قضية فلسطين عنواناً للعدل والتطلّع نحو الحرية والانعتاق من ظلم الاحتلال وجرائمه".





