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صمت مطبق في إسرائيل على نتائج الانتخابات الأمريكية

السبت 07 نوفمبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صمت مطبق في إسرائيل على نتائج الانتخابات الأمريكية



وكالات

شارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إلى التزام وسائل الإعلام في إسرائيل صمتا مطبقا على نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.


وذكرت الصحيفة أنه "لم يصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا حتى تهنئة لبايدن، على الرغم من أن دول العالم بدأت في إرسال برقيات التهاني إلى جو بايدن".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين

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