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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والمعلق

السبت 07 نوفمبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والمعلق



لندن / سما

أعلن اتحاد كرة القدم، عن موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 على استاد الاتحاد لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وذكر الاتحاد في تصريح له أن موعد مباراة ليفربول والسيتي الأحد الساعة 09:15 بتوقيت مصر وفلسطين والسودان والأردن وسوريا ولبنان وليبيا، 10:15 لدى السعودية وقطر والبحرين والعراق والكويت.

وتنطلق مباراة السيتي وليفربول في تمام الساعة 08:15 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، فيما تكون 11.15 في سلطنة عمان والإمارات، علما أنها تنقل على عدد من القنوات الناقلة باللغة العربية والإنجليزية.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتنقل قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة بي إن سبورت الرياضية باللغة العربية (beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، beIN Sports 4K) بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويسعى ليفربول بهذه الموقعة للثأر من السيتي الذي تغلب عليه بنتيجة ساحقة في إياب البريميرليغ الموسم الماضي بأربعة أهداف نظيفة، علما أنها جرت بعد أن حسم "الريدز" لقب الدوري الإنجليزي لصالحه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020 بالتساوي مع ساوثهامتون برصيد 16 نقطة بفارق واحدة أمام تشيلسي وليستر سيتي، بينما يحتل السيتي المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة فقط.

وتجري مباراة ليفربول والسيتي في منتصف يوم كروي إنجليزي يشهد مواجهات من العيار الثقيل، وهي، وست بروميتش ألبيون ضد توتنهام هوتسبير، ليستر سيتي أمام وولفرهامبتون، آرسنال وأستون فيلا.

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