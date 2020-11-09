إعلان من "الخارجية" بشأن سفر الدفعة الأخيرة من الطلبة إلى الأردن

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة الذين سجلوا لديها للالتحاق بدراستهم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المنصة الأخيرة، بمن فيهم الطلبة الجدد.

ودعت الخارجية الطلبة الواردة اسماؤهم في القائمة أدناه ممن يرغبون في السفر الى الأردن للالتحاق بدراستهم، إلى اجراء فحصPCR "كورونا"، على أن يتوافر لديهم التقرير الرسمي من احد مراكز وزارة الصحة المعتمدة قبل مغادرتهم الأراضي الفلسطينية.

وأكدت ضرورة تواجد الطلبة في استراحة صالة المغادرين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 تمهيدا لدخولهم الى الأردن.

ابراهيم راشد ابراهيم مرقه

ابراهيم عبد الرحيم ناجي بشارات

احمد محمد عيسى الجودي

احمد جميل خليل مخامرة

احمد علي عباس حسن

ادهم منير عدنان ابو سليمان

اسلام محمد موسى بطران

اسماعيل سمعان خليل ابوساكور ابو عيشه

الخنساء خالد سليمان زكارنه

امير جميل محمد حماد

امير عبدالله محمد عوده

انجي شاربل ابراهيم حنضل

انس فتحي محمدامين اقرع

ايمن محمد موسى زريقات

ايمن باسم حسن عطا

إسراء حسن خليل رباع

إسراء وليد احمد ادبيس

أحمد صالح أحمد قاضي تميمي

أحمد عادل قاسم أبو فرحة

أمجد حسام حسني صلاح

أيمن اشرف أحمد ابو عيشه

بشار محمود ابراهيم نصر الله

بشار لميع خالد الاسير

بشار محمد قاسم عبد الفتاح ابوخلف

بيسان عماد ذياب ابو صلاح

تقي الدين مدحت محمد صالح عتيلي

جهاد عادل عبدالله نبتيتي

حسام محمد اسحق النجاجره

حسن ابراهيم موسى النجاجرة

حسن يحيى حامد مساد

حسين عبد حامد شلالده

حكم عدنان احمد بشارات

حلا اياد مرعي فرح

حمزة بشار حمزة قاسم سليمان

حمزة صقر تيم بري

حمزة مروان توفيق ابوغالية

حمزه نصفت سامي حسون

حنين احمد محمود صفوري

حنين محمد عبد الفتاح القب

خالد خليل فوزي عيسى

خالد عبد الرحمن عبد المحسن الرجبي

خليل عيسى خليل حصري

رضوان طارق راشد ملحيس

زيد رائد محمد منصور اغبر

سارة رابح رشيد أسعد

سارة علي محمد نصار

سامح ابراهيم محمود شلالده

سامي ايمن سامي ابوحمادsami

سليم سميح سليم الخالدي

سيف الدين ابراهيم جميل خضر

شيماء ياسر خليل عناني

ضياء سمير يوسف موسى

طارق زياد محمد مصفر

عاهد علي محمد ابو غياظه

عباده حكيم محمود شلالده

عبد الجبار عاطف عبدالجبار زيدان

عبد الرحمن اشرف علي الشواهين

عبد الفتاح حاتم رضوان أبو تركي

عبدالجبار عاطف عبدالجبار زيدان

عبدالرحمن تيسير عبدالرحيم كيوان

عبدالهادي بشار عبدالهادي سلمان

عبيده هشام علي قبها

عطاف سليم عبد الكريم عودة

علاء تيسير عبدالرحيم كيوان

علاء صقر تيم بري

علي عامر جمال خياط

عماد عامر مصطفى سلامه

عمر سمير مرتضى حلاوة

عمر تيسير عبدالرحيم كيوان

عمر محمد محمود ارزيقات

فادي عماد محمد اللحام

فراس حسام نمر صوافطه

فؤاد أحمد اسماعيل حوراني

فيصل ابراهيم نعيم شلالدة

قاسم محمد ابراهيم أبو غنام

قتيبة وليد هزاع غانم

قصي نبيل علي الدردون

قيس رامي حلمي شخشير

قيس عدوان راغب برغوثي

كاظم محمود حمدان ابوعامر

كوثر عبد القادر محمد وهدان

لين سامح سمير مكاوي

مالك دياب حامد مصري

مامون جمال صالح غفاري

مجد وليد حيدر ابوبكر

مجدولين طه عبد الباري حسين

محمد اسماعيل محمد دبابسه

محمد حاتم عبد الحميد شاهين

محمد غالب فرح صالح

محمد فارس محمد ابراهيم

محمد احمد جميل جبر

محمد ايوب عمر عبدالله

محمد خالد محمد علامه

محمد زياد جمعة الشوابكة

محمد طالب عبد الرازق سرحان

محمد وجيه عبدالرحيم نزال

محمود أحمد عطية حلاق

محمود احمد عطية حلاق

محمود انور حسين مسالمه

محمود حميدان محمود رواشده

محمود د نزيه عبد الحليم تكروري

محمود عوض احمد موسى

محمود يعقوب عبد الله النجار

محي الدين محمود داود جوده

مي حسام حسن عويص

ناصر سعيد عبد الجبار جيعان

نجاح عبد الحفيظ محمود التميمي

نسرين شحادة محمود شحادة

نورس اياد عبد الرحمن ابو عرة

نيروز نزار احمد هبل

نينا علاء محمد دجاني

هاشم سليمان احمد ذويب

هاني هشام سامي خفش

هناء عمر احمد ابو زر

هيا عبد الرزاق روحي شاهين

وسيم عمر حسن عادي

ياسين عيسى ياسين عواد

يزن عدنان محمد شلالده

يوسف كامل يوسف سلامة

رهف عثمان شاكر سعادة

احمد غسان عبد الله زين الدين

يوسف بشار عدنان الكرمي

احمد بلال حسين شحادة

محمد كامل محمد عواودة

سيف الدين ابراهيم خضر

عثمان سعيد عثمان الخواجا

أحمد غسان عبدالله زين الدين

أمجد حسام حسني صلاح

محمد سامر محمد النادي

نيروز نزار احمد هبل

ضياء ماهر احمد أبو قويدر

عبداللطيف محمد عبداللطيف ابو شرخ

محمد بشار محمد نظام حامد

احمد رياض حافظ سمارة

بشار علي عيسى الخطيب

محمد أيمن موسى الجعافره

نادر محمد جهاد عزات الدويك

عثمان سعيد عثمان الخواجا

حنين خالد محمد مصطفى سدر

مرتضى منذر مرتضى عبد النبي

رهام عامر جميل ابو عيشة

رايق فايز حسني عوض غانم

علاء هيثم محمد العمله

محمد عزمي يوسف الزغير

ابراهيم مهند ابراهيم غيث

تالين إبراهيم لويس طناس

عمر محمد عوض حريزات

براء امين محمد سباعنة

عبدالله جمال مهيب حمايل

هيثم عمر محمود قبها

صهيب إبراهيم محمد أبو ريدة

نور وائل جمال حماد