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ملخص أهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي 2020

السبت 07 نوفمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

قلب الشباب الطاولة على مضيفه الفتح وانتصر عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ثلاثية فريق الشباب، تركي العمار هدفين بالدقيقتين 74 و90+6 وهدف لفابيو مارتينيز بالدقيقة 78، فيما سجل هدف الفتح سفيان بن دبكة من ركلة جزاء بالدقيقة 37.

ورفع الشباب رصيده إلى عشرة نقاط في صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع الهلال، فيما توقف رصيد الفتح عند سبع نقاط في المركز السادس.

ومن المرتقب أن يلعب فريق الفتح بعد مباراة الشباب ضد الاتفاق ثم الهلال بالجولة السادسة، قبل مواجهة أبها والباطن والأهلي والفيصلي وضمك والوحدة والتعاون والقادسية والرائد.

فيما ينتظر الشباب مواجهات قوية، بدءا من الجولة القادمة التي يحل فيها ضيفا على الأهلي ثم يستضيف ضمك قبل نصف نهائي كأس محمد السادس ضد الاتحاد على استاد الأمير خالد.

وتشير التوقعات إلى إمكانية أن تكون نتيجة مباراة الشباب والفتح هي التعادل بين الطرفين، حيث يدخل المدربان هذه الموقعة بحذر شديد لتفادي الخسارة وتفوق أحدهما على الآخر.

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