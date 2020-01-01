شاهد : حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشرت وسائل إعلام مصرية، يوم السبت، مقاطع فيديو وصور من حفل زفاف الفنانين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الذي جرى أمس في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت وسائل الإعلام أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أقيم بالقاهرة، بحضور عدد محدود من أفراد عائلة العروسين ونجوم الفن والتمثيل والغناء في مصر. وفق موقع الفن.

وحسب المصدر ذاته، فقد شارك في حفل زواج الممثلين المصريين، المطرب تامر حسني، والممثل هاني رمزي ومطربي المهرجانات الشهيرين عمر كمال وحسن شاكوش.

جميع فيديوهات حفل الزفاف اضغط هنا

وأضاف أن تامر حسني فاجأ العروسين هنادي وأحمد بعدما حضر حفل الزفاف دون دعوة منهما؛ إنما تلبية لطلب الموسيقار المشهور هاني مهنا والد العروسة؛ لعلمه بحبه الشديد له.

وبدت علامات الدهشة والاستغراب والفرح على هنادي مهنا عقب حضور تامر حسني حفل الزفاف، ثم بكت حينما اقترب منها؛ لتهنئتها بزفافها على الممثل الشاب أحمد صالح.

وبثت هنادي مهنا مقاطع فيديو من حفل الخطوبة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث قدم لها محبوها ومتابعوها التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وتزوج أحمد صالح وهنادي مهنا بعد قصة حب جمعتهما، علما أنهما شاركا معا في مسلسل "الفتوة" الذي عُرض في شهر رمضان الفضيل الماضي، بطولة ياسر جلال ومي عمر.