فلسطين لم تكن الخيار الأول لتأسيس إسرائيل

قبل أن تمنح الدولة البريطانية فلسطين التي كانت تحت سيطرتها إلى المنظمة الصهيونية كوعد لتأسيس إسرائيل، طرح العديد من السياسيين مناطق عدة حول العالم، وكاد أحدها يبصر النور في الاتحاد السوفييتي، العدو اللدود للولايات المتحدة وحليفة إسرائيل الأولى.

في ما يلي الاقتراحات التي تم طرحها عبر التاريخ من أمريكا الجنوبية وصولاً إلى اليابان مروراً بإفريقيا:

مقترحات دول لتأسيس إسرائيل

Zionists considered America to be the original “Land without a people for a people without land,” long before they used those words to describe Israel. Theodor Hertzl, founder of the Zionist movement, initially imagined founding the Jewish State not in Israel, but in Argentina. pic.twitter.com/smhkxgZJLM