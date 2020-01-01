واتساب يطلق خدمة “حذف الرسائل تلقائياً”.. إليك تفاصيل الخاصية الجديدة وطريقة تفعيلها

وكالات

نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريراً يُفيد بأن تطبيق واتساب سيوفر قريباً خاصية حذف الرسائل تلقائياً، وهي خاصية تهدف إلى تمكين مستخدمي تطبيق الدردشة من تقليل بصمتهم الرقمية.

كيف سيتم عمل الخدمة؟

بمجرد أن يصل هذا التحديث إلى الهواتف سيتمكن المستخدمون من تعيين خيار لكل محادثة لهم- سواء كانت محادثة فردية أو جماعية- لحذف الرسائل تلقائياً بعد سبعة أيام من إرسالها.

عكس بعض المنافسين، مثل تطبيق Signal للمراسلات الآمنة، قرر تطبيق واتساب، الذي يملكه موقع فيسبوك، عدم تقديم خيارٍ مرن للمستخدمين. على سبيل المثال، لا يوجد خيار لتغيير طول مدة تخزين الرسائل، كذلك تزيل الخدمة الصور والمقاطع المُرسلة.

الشركة أوضحت في إحدى المدونات، أنه سيتم بدء إزالة الرسائل بعد سبعة أيام، لأن الشركة ترى أن كون المحادثات ليست دائمة إلى الأبد يوفر راحةً للبال، بينما تظل (خاصيةً) عملية؛ حتى لا تنسى ما كنت تتحدث عنه. وتابعت: "ستكون قائمة التسوق أو عنوان المتجر الذي وصلك قبل بضعة أيام، موجوداً عند حاجتك إليه، ثم يختفي بعدما لم تعد محتاجاً إليه".

كما قالت الشركة في المدونة، إنه بينما يُعدّ التمسُّك بذكريات الأصدقاء والعائلة أمراً رائعاً، إلا أن أغلب ما نرسله لا يفترض أن يكون أبدياً. هدفنا هو جعل المحادثات على واتساب أقرب ما يمكن إلى أن تكون شخصية (وليست افتراضية)، مما يعني أنها يجب أﻻ تبقى هناك إلى الأبد.

يمكن تفعيل اختفاء الرسائل بالضغط على اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة والتمرير لأسفل إلى خيار "الرسائل ذاتية الاختفاء" الجديد، لتشغيل هذه الخاصية. لا يؤدي ذلك إلى حذف الرسائل القديمة، وبإمكان أي عضو من المشاركين في المحادثة تشغيل هذا الإعداد أو إيقاف تشغيله، رغم أن مسؤولي المحادثات الجماعية هم فقط من يملكون التحكم في ذلك.

كما هو الحال مع خيارات الرسائل الأخرى القابلة للاختفاء، يحتاج المستخدمون الوثوق بأصدقائهم. ليس هناك ما يمنع الطرف الآخر في المحادثة من أخذ لقطات شاشة أو إعادة توجيه الرسائل التي يريد الاحتفاظ بها لوقت لاحق.

تأتي الخاصية الجديدة بعد شهر من إطلاق واتساب خدمةً تتيح التسوق من خلال التطبيق، لتندمج بذلك مع موقع فيسبوك على نحوٍ أفضل من أي وقت مضى.

سيتمكن المستخدمون الآن من مراسلة الشركات على التطبيق، وتصفُّح كتالوج العناصر المعروضة للبيع، واستكمال عملية الشراء، كل ذلك دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق. أيضاً ستجلب هذه الخاصية إيرادات تحتاجها الشركة بشدة، إذ ستبدأ واتساب، أخيراً، في فرض رسوم على الشركات مقابل استخدام أدوات واتساب للأعمال.

ستتمكن المتاجر الموجودة بالفعل على فيسبوك من العمل مباشرة أيضاً على واتساب، دون الحاجة إلى إعداد متجرٍ ثانٍ. لكن هذا يعني أنه لأول مرة، يمكن أن يجد مستخدمو واتساب أن نشاطهم على تطبيق المحادثة يرسل بيانات إلى ملفهم الإعلاني على فيسبوك نفسه.

في حديثه لصحيفة The Guardian البريطانية، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في واتساب، ماثيو آيديما: "عندما يتفاعل شخص مع متجرٍ على فيسبوك، فإن هذه التفاعلات والبيانات المتعلقة به سوف يستخدمها فيسبوك". وأضاف قائلاً: "بهذا يتضمن ذلك أشياء مثل المنتجات التي تستعرضها والعناصر التي قد تحددها أو تضيفها من أجل شرائها".