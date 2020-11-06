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الكشف عن طريقة نوم رونالدو.. وسر نشاطه

السبت 07 نوفمبر 2020 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن طريقة نوم رونالدو.. وسر نشاطه



وكالات

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن الطريقة التي يستخدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لتنظيم ساعات نومه، والحفاظ على نشاطه وتركيزه.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير النوم نك ليتليهاليس الذي يشرف على تنظيم وطريقة نوم كريستيانو منذ أن كان النجم البرتغالي يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، قوله: "رونالدو ينام 6 مرات في اليوم بمعدل 90 دقيقة في كل مرة. إن هذه الفترات ليست للقيلولة وإنما لتحسين التعافي بعد المجهود الكبير عقب التمارين والمباريات" للمحافظة على نشاطه وتركيزه.


وذكر ليتليهاليس للصحيفة أنه طلب من رونالدو النوم على فراش جديد بسماكة 10 سنتمترات بوضعية الجنين، وأن لا ينظر إلى شاشة التلفاز أو الهاتف قبل موعد نومه بـ90 دقيقة.

ويتواصل رونالدو البالغ 35 عاما والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فيالعالم خمس مرات بشكل مستمر مع المتخصصين بالتدريب والغذاء والنوم لتطوير نفسه بدنيا وليضمن الاستمرار لفترة أطول في الملاعب بحالة بدنية مميزة.

#كريستيانو رونالدو #البرتغال #صحيفة ذا صن #يوفنتوس الإيطالى #الدوري الايطالي #ريال مدريد

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