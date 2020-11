الكشف عن طريقة نوم رونالدو.. وسر نشاطه

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن الطريقة التي يستخدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لتنظيم ساعات نومه، والحفاظ على نشاطه وتركيزه.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير النوم نك ليتليهاليس الذي يشرف على تنظيم وطريقة نوم كريستيانو منذ أن كان النجم البرتغالي يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، قوله: "رونالدو ينام 6 مرات في اليوم بمعدل 90 دقيقة في كل مرة. إن هذه الفترات ليست للقيلولة وإنما لتحسين التعافي بعد المجهود الكبير عقب التمارين والمباريات" للمحافظة على نشاطه وتركيزه.

Cristiano Ronaldo’s sleep guru reveals his six 90-minute snoozes a day are NOT ‘naps’ but a way to ‘improve recovery’ https://t.co/4t9VUhk2IX