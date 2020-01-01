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حركة الائتلاف الوطني تبارك انتصار إرادة الأخرس على السجان الإسرائيلي

الجمعة 06 نوفمبر 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة الائتلاف الوطني تبارك انتصار إرادة الأخرس على السجان الإسرائيلي



غزة /سما/

باركت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني الانتصار الأسطوري الذي حققه الأسير المناضل ماهر الأخرس بعد إضرابه عن الطعام ما يزيد عن مائة يوم , ليكسر عزيمة السجان اللينة ، ويعطيه درساً في الصمود الاسطوري المناضل الفلسطيني ، في بيان لها صدر مساء اليوم .

وقالت الحركة " إن هذا الانتصار شكل رافعة صلبة بمعنويات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ، واعاد قضية الأسرى الي المنصات الإعلامية ، والان تعتبر قضية الأسرى ملف خطير على طاولة السياسة الإسرائيلية".

 واكدت الحركة في بيانها  " أن ملف الأسرى المضربين عن الطعام  بات يشكل حرجاً شديداً للاحتلال  أمام المؤسسات الحقوقية الدولية" .

#حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني #الاسير الاخرس

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