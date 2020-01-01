أولمرت مهاجما دونالد ترامب: "صداقته لإسرائيل كانت غير ملموسة"..!

القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك ضمن مقابلة به عبر إذاعة 103 إف إم التابعة لصحيفة معاريف. وقال "لا أريد تلخيص فترة ولاية ترامب في الوقت الحالي، لكن هل ترامب رجل تعد صداقته مع إسرائيل ضرورية لتصوره وفهمه للقيم الأساسية التي تمثلها دولة إسرائيل؟ هذا سؤال كبير. والبيان حول مرتفعات الجولان كان تصريحا أكثر منه واقعا فعلا. أنت تفترض أن ترامب كان صديقا لإسرائيل، بينما أفترض أن الصداقة مع ترامب كانت أكثر للتصريحات".

وبخصوص العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، قال أولمرت "العقوبات كانت من قبل، هل تعلم متى بدأت العقوبات؟ خلال فترة ولايتي كرئيس للوزراء، لذلك بدأت العقوبات في كل من الأمم المتحدة ومجلس الشيوخ الأميركي. لذلك أولاً وقبل كل شيء، لم يبدأ ترامب بالضغوط الاقتصادية على إيران، كما بدأ من قبل. الاتفاق الذي أبرمه الرئيس أوباما بشأن الملف النووي في إيران معروف لجميع الخبراء النوويين في إسرائيل، وتحدثت شخصيا مع الجميع، وكان رأيهم أن هذا الاتفاق يحسن القدرة على الضغط على إيران وليس العكس".

وأضاف "الآن، اتفق الجميع على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران أضر بالقدرة على الحد من إمكانية تسليح إيران بأسلحة نووية. إذا تمت العودة إلى الاتفاق السابق أو اتفاق أفضل مع مزيد من الإكراه على إيران فلن يكون هناك تراجع في ذلك، وأطلب أن نتوقف عن ترويع أنفسنا وإخافتها طوال اليوم ونزعج الجمهور، تمتلك دولة إسرائيل والولايات المتحدة في ظل هذا الرئيس أو الآخر أدوات كافية لمنع التسلح النووي الإيراني. ليس لدي شك في أن بايدن، إذا أصبح رئيسا، سيعرف كيفية استخدام الوسائل اللازمة وسيرغب في استخدام الوسائل اللازمة وأخبرك بذلك بناء على معرفته شخصيا".

وتابع أولمرت "بايدن هو صديق إسرائيل، وكان عضوا في مجلس الشيوخ لأكثر من 35 عاما وأحد قادة الحزب الديمقراطي، وبرع تصويت بايدن في القضايا المتعلقة في دعم إسرائيل، انه صديق حقيقي ولا يكره اسرائيل". وأوضح "لقد تقاطعت طرقنا دائما وقد التقيت به عدة مرات كرئيس بلدية القدس، ورئيس الوزراء بالنيابة، ورئيس للوزراء بايدن شخص ذكي ومفوه للغاية".