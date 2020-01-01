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هيئة شؤون الأسرى بغزة تبارك للأخرس انتصاره على السجان

الجمعة 06 نوفمبر 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة شؤون الأسرى بغزة تبارك للأخرس انتصاره على السجان



رام الله /سما/

 أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، بصمود الأسير ماهر الأخرس وارادته القوية، واصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، لليوم (103) على التوالي، والذي توج اليوم بانتصار كبيرن يُضاف الى الانتصارات السابقة التي حققتها الحركة الأسيرة عبر معارك الأمعاء الخاوية.

وتقدم رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية بأحر التهاني والتبريكات الى الأسير البطل ماهر الأخرس وزوجته وعائلته ولكل من وقف معه وبجانبه في كافة المواقع.

وقال الهيئة في غزة، أن الأسير ماهر الأخرس، كان يمثل الجميع، ومعركته هي معركتنا جميعا، لذا لم نتردد في الوقوف بجانبه ودعمه واسناده. هذا حقه علينا، وهذا واجبنا تجاهه وتجاه باقي الأسرى.

واضافت: نحن جزء من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باعتبارها المؤسسة الرسمية والحاضنة الرئيسية لقضية الأسرى والمحررين، وسنبقى دوما بجانب الأسرى والمحررين وقضاياهم العادلة، ومعاركهم ضد السجان.

وأعربت اللجنة المكلفة بادارة الهيئة في المحافظات الجنوبية عن تقديرها العالي لكل الجهود التي بُذلت والفعاليات التي نُظمت في كل مكان، وخاصة في قطاع غزة،  دعما واسنادا للأسير ماهر الأخرس خلال فترة اضرابه عن الطعام.

وأكدت الهيئة بغزة، على أن الدعم الخارجي والحراك التضامني على كل المستويات والصعد، كان له دور هام وبارز في فضح سياسة الاعتقال الإداري وتحقيق انتصار الأسير ماهر الأخرس

#هيئة الاسرى #الاسير الاخرس #السجون الاسرائيلية

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