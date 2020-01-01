ملخص أهداف مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

فاز الهلال على نظيره الاتفاق بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في إطار مواجهات الأسبوع الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي 2020 - 2021.

وسجل هدفي الهلال، سالم الدوسري (25)، أندري كاريلو (63)، فيما لم ينجح لاعبو الاتفاق الوصول إلى شباك الخصم طوال التسعين دقيقة والوقت المحتسب بدلا من ضائع.

ويسعى الاتفاق إلى تحقيق انتصاره الأول على الهلال منذ موسمين، إذ كان الفوز الأخير له بهدفين مقابل هدف وحيد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدوري السعودي للمحترفين آنذاك.

ويضم الاتفاق كتيبة مميزة من اللاعبين، منهم وليد أزاروا نجم الأهلي المصري سابقا، في حين يعول محبو الهلال على الوحش الفرنسي جوميز الذي صرح بأنه لا خيار إلا الفوز اليوم.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، في حين بقي الاتفاق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الاتحاد والأهلي والقادسية.