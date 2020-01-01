  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ملخص أهداف مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2020

الجمعة 06 نوفمبر 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

فاز الهلال على نظيره الاتفاق بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في إطار مواجهات الأسبوع الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي 2020 - 2021.

وسجل هدفي الهلال، سالم الدوسري (25)، أندري كاريلو (63)، فيما لم ينجح لاعبو الاتفاق الوصول إلى شباك الخصم طوال التسعين دقيقة والوقت المحتسب بدلا من ضائع.

ويسعى الاتفاق إلى تحقيق انتصاره الأول على الهلال منذ موسمين، إذ كان الفوز الأخير له بهدفين مقابل هدف وحيد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدوري السعودي للمحترفين آنذاك.

ويضم الاتفاق كتيبة مميزة من اللاعبين، منهم وليد أزاروا نجم الأهلي المصري سابقا، في حين يعول محبو الهلال على الوحش الفرنسي جوميز الذي صرح بأنه لا خيار إلا الفوز اليوم.

بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، في حين بقي الاتفاق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الاتحاد والأهلي والقادسية.

#الهلال #الاتفاق #مباراة الهلال والاتفاق #مباراة الاتفاق والهلال #الرياضية السعودية #رابط مباراة الهلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة بدر الماس زوج شوق الهادي في أمريكا

رئيس المخابرات السعودية الأسبق يكشف ما يقلقه إذا فاز بايدن

بايدن يرد على ترامب : لا الآن ولا في أي وقت

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

مقابل الهدوء.. غانتس بطريقه للموافقة على استيراد منتجات وإصدار تصاريح لرجال أعمال من غزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات والأهلي في الدوري الأردني 2020

ترقب فلسطيني حذر واحتمالات مفتوحة لمستقبل الصراع: هل فوز بايدن هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟

الأخبار الرئيسية

تعليم غزة تصدر تنويهاً مهماً حول انتظام الدوام المدرسي في محافظات القطاع

عباس

أمام تحديات “الترامبية العالمية”.. يديعوت: هل يجد أبو مازن مكاناً له في جدول أعمال بايدن؟

الاسير الاخرس ينتصر :الاحتلال الاسرائيلي يطلق سراحه في 26 نوفمبر الحالي ولن يعتقل مرة اخرى

ترامب

مراقبون إسرائيليون :في حال فوز بايدن "أبو مازن" سينزل عن الشجرة وسيتعزز الهدوء بالضفة

صحة غزة تحذر: الامور تتجه نحو الاسوأ.. وقد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ