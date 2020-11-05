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المقاصد يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

الجمعة 06 نوفمبر 2020 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاصد يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة



القدس المحتلة /سما/

 تمكن الأطباء في القلب والقسطرة في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية من إجراء عملية نوعية ناجحة لمريض سبعيني، كان يعاني من انسداد مزمن في الشرايين التاجية وارتجاف في الأذينين (AF) تم خلالها إغلاق الأذين الأيسر من خلال وضع شبكية حارس Left Atrial Appendage Closure Device (LAAO) عن طريق القسطرة وباستخدام جهاز تصوير القلب بالمنظار (TEE).

وجرت العملية بإشراف الدكتور سمير مطور (استشاري في أمراض القلب والقسطرة وأستاذ مساعد في جامعة القدس ورئيس قسم الأمراض الباطنية والقلب) والدكتور خليل عبد الدايم استشاري أمراض القلب والشرايين، والطاقم المساعد لهم.

ووفق بيان صاردر عن "المقاصد"، فإن استخدام هذه التقنية الطبية لمنع حدوث تجلطات في أنحاء الجسم، حيث أن المريض لا يمكن أن يوقف المميعات، وبنفس الوقت فإن وضعه ووضعه الصحي لا يسمح له بأخذ المميعات.

وتكللت هذه العملية - التي مثلت الحل الأنسب للوضع الصحي للمريض - بنجاح متميز من قبل فريق قسم القلب.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي الهام في الوقت الذي يعاني فيه مستشفى المقاصد المقدسي من أزمة مالية خانقة تحدّ من استمرارية تقديم الخدمات الطبية وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع الرواتب الموظفين، إلا أن الطواقم الطبية في المستشفى والمشهود لها بالخبرة وبالكفاءة العالية، تواصل بتقديم خدماتها بإخلاص للمرضى الذين لا يجدون بديلاً عن المقاصد، كما جاء في البيان.

#مستشفى المقاصد

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