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الحكم على أسير من قلقيلية والإفراج عن آخر من الخليل

الخميس 05 نوفمبر 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسير من قلقيلية والإفراج عن آخر من الخليل



رام الله / سما /

 أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية الخميس، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً على الأسير إياد صالح محمد نوفل (20 عاماً) من قلقيلية وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الشاب نوفل بتاريخ 2 يونيو حزيران 2020، بعد استدعائه للمقابلة على الحاجز العسكري المقام شمال مدينة قلقيلية.

من جانب آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير مؤيد طومار من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد اعتقال إداري لمدة ثمانية أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير "طومار" بتاريخ 7 مارس آذار 2030، أثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة، عقب عودته من قلقيلية إلى مسقط رأسه بيت أمر، علمًا بأنه لاعب في نادي إسلامي قلقيلية.

#محكمة الاحتلال #اسير #السجون الاسرائيلية

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