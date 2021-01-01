محافظ قلقيلية يحدد شروط إقامة صلاة الجمعة بناءً على اجتماع مع اشتية

قلقيلية / سما /

حدد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الخميس، شروط إقامة صلاة الجمعة بناءً على اجتماع مع رئيس الوزراء، د.محمد اشتية.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع المحافظين وقادة الأجهزة تقرر أن تفتح المساجد للمصلين لأداء صلاة الجمعة؛ مع الالتزام بأن تكون الخطبة قصيرة، وعدم اصطحاب الأطفال، وارتداء الكمامة والتباعد، وإحضار سجادة الصلاة.



كما يتم دعوة كبار السن ومن يعانون من امراض للصلاة في البيوت حفاظا على انفسهم.



وقال رواجبة: إنه "بالتزامنا بالتعليمات نحاصر الفيروس وننتصر عليه، فلا تكن أخي المواطن سببا في إيذاء الآخرين".