شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة

بيروت / سما

نشرت منصة (شاهد vip) مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 5 الخامسة على التطبيق المدفوع؛ قبل نحو 24 ساعة من عرضها مجانا على القنوات الناقلة منها إم بي سي (mbc 4) المفتوحة ورؤيا دراما.

ويشهد مسلسل الهيبة الرد الحلقة الخامسة، العديد من الأحداث الجديدة، منها، قيام جبل بتحرير الطفار وإعادة الشاحنة المشبوهة إلى شاهين، في وقت يتواصل الضغط على عائلة شيخ الجبل لانتزاع المعمل منها.

وجاءت هذه الأحداث استكمالا لما شهدته الحلقة السابقة من مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع، حيث قدم فيها نمر عرضا لشراء معمل اللبن، بينما طلبت رانيا النجدة من والدة جبل الذي يحاول مساعدة علي للهرب.

وتعافى جبل مع مرور الوقت من حادثة الكمين المؤسفة التي استهدفته، إذ كان قد أصيب بأضرار نفسية وجسدية جسيمة، لكنه عاد من جديد لاستعادة مركزه في الهيبة.

رابط مسلسل الهيبة الرد على شاهد أو اضغط هنا للحلقات السابقة

وكان جبل قد كشف في ثالث حلقات الهيبة الرد عن شحنة مشبوهة مهربة للهيبة، والتي يقوم أحد أعضائها بالاعتداء على نمر قبل ظهور رانيا ابنة جمال أمام منزل جبل شيخ الجبل.

وبعث نمر شيئا من الأمل لدى أهل المنطقة عقب وصول نمر السعيد إلى الهيبة، بالتزامن مع شعور جبل بالتهديد الحقيقي على حياته بعد مقتل أفراد عائلته ويستعد للرد والانتقام.

يشار إلى أن مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع لا يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت على عددٍ من القنوات الناقلة، فيما تنشر الحلقة الجديدة على شاهد أولا قبل تلك المحطات.